Paulina Vodanovic y revuelo por la situación del general Yáñez: “Ya hay una decisión tomada y uno la puede compartir o no, pero como coalición del Gobierno debiéramos apoyar la decisión que toma el Presidente”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, de quien se ha pedido que deje el cargo, debido a que será formalizado en mayo y el ministro de Justicia dijo en entrevista con Tolerancia Cero que “esperaría a que el general (director de Carabineros) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Además se refirió al cambio en la presidencia del Senado y las próximas elecciones municipales.

#DunaEnPunto @pvodanovic “Estas presiones públicas no me gustan. Ya hay una decisión tomada y uno la puede compartir o no, pero como coalición del Gobierno debiéramos apoyar la decisión que toma el presidente”

— Radio Duna (@RadioDuna) March 19, 2024