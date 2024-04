Presidente del Senado sobre la ley corta de isapres: “Yo trataría de no jugar con los plazos, de manera que no aparezcamos con una intención de no querer cumplir”

El presidente del Senado, José García Ruminot, se refirió la tramitación de la ley corta de isapres, que finalmente deberá ser debatida en una comisión mixta en el Congreso.

Al respecto, el parlamentario aseguró que “necesitamos un acuerdo muy rápidamente, estamos contra el tiempo, hay un fallo de la Corte Suprema que hay que cumplir”.

Respecto a los plazos, el presidente de la Cámara alta, vio con malos ojos la opción de que la reforma salga del congreso después de que se cumplan los plazos impuestos por el Tribunal Supremo para cumplir con el fallo, ya que “también podrían haber acciones privadas que digan: ya no se cumplió y punto”.

“Yo trataría, en lo posible, de no jugar con los plazos, de manera que no aparezcamos con una intención de no querer cumplir con los plazos establecidos por la suprema, tenemos que tenerlo como referente”, afirmó.

Además, Ruminot apuntó a que “el desafío es cómo se paga la deuda que ha señalado la Corte Suprema y cómo le damos viabilidad financiera a todo el sistema, porque si el sistema isapre llega a caer, vamos a tener un colapso en todo el sistema público”.

Las condiciones del Presidente

Sobre las condiciones que puso el Presidente Gabriel Boric a la tramitación de la reforma al sistema político, el senador las catalogó como un”balde de agua fría”, pero evitó pronunciarse sobre los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien tildó como “chantaje” las declaraciones del Mandatario.

En este sentido, Ruminot señaló que es “absolutamente posible“ tramitar la reforma al sistema político, a las pensiones e incluso el pacto fiscal.