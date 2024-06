Matías Walker y reforma previsional: “Creo que el gobierno se dio cuenta que el 3-3 no flota, no tiene los votos y no sirve destinar un 3% para mejorar las pensiones futuras” 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, negó este martes que las negociaciones en torno al proyecto de reforma al sistema de pensiones que impulsa el Ejecutivo estén estancadas, pese a que el mundo político aún no ha dado luces de un acuerdo respecto al destino del 6% de cotización adicional, el mayor nudo en cuanto al debate previsional.

Sobre esto, en Duna en Punto, el vicepresidente del Senado y senador de Demócratas, sostuvo que “el gobierno está consiente que el 3% a capitalización individual no alcanza (…) Tenemos que ver qué hacemos con la cuarta edad. También está consiente que tiene que haber competencia en el sistema”.

“El gobierno ha dejado la postura ideológica de lado, saben que no tienen los votos para establecer un sistema de reparto”, afirmó.

Asimismo, aseveró que “creo que el gobierno se dio cuenta que el 3-3 no flota, no tiene los votos y no sirve destinar un 3% para mejorar las pensiones futuras”

Respecto de las primarias presidenciales, y a diferencia de los dichos de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, Walker sostuvo que “no lo hemos descartado”.