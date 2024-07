Alberto Undurraga y reunión del oficialismo con Michelle Bachelet: “La ex presidenta juega un rol relevante y logra convocar a la mesa a personas que piensan distintos”

En Duna en Punto, Alberto Undurraga, diputado y presidente de la DC, se refirió a la reunión de partidos oficialistas con la ex presidente Michelle Bachelet y la elección de gobernadores.

Respecto del almuerzo con la ex mandataria, aseveró que “cada vez que los ex presidentes hacen una actividad se mira entre líneas. La ex presidenta juega un rol relevante y logra convocar a la mesa personas que piensan distintos”.

Al ser consultado por la elección de gobernadores Undurraga sostuvo que “el mejor candidato para la RM es el gobernador Claudio Orrego y eso no cambia por la decisión de ir como independiente en el pacto”.

“Es bueno para la democracia que haya voto obligatorio sin cálculo (…) Una obligación sin sanción no es obligación. Esto es mucho de cálculo, espero que el gobierno presente un veto específico que reponga la multa”, afirmó el presidente de la DC.