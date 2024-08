Ministra Jessica López sobre Eenel tras cortes de luz: “No (ha estado a la altura) y hay consenso en eso. Y no solo Enel y por eso hay que revisar los planes de contingencia”

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a los prolongados cortes de luz que aún tienen miles de chilenos después de más de una semana del temporal de viento que afectó a la zona centro-sur.

Al respecto, la ministra fue clara al decir que “tenemos que tomar conciencia que estamos frente a eventos de la naturaleza que no habíamos conocido antes (…) y el Estado y las empresas, tendremos que fortalecer los planes de contingencia”.

Pero sí fue enfática al decir que Enel no ha estado a la altura “y hay consenso en eso. Y no solo Enel, son varias las empresas eléctricas. No han estado a la altura y por eso hay que revisar los planes de contingencia”.

Frente a esto y al debate que se ha dado sobre quién debería estar detrás de las empresas de primeros servicios, López expresó que “hay que revisar la relación del Estado y las empresas privadas (…) Más allá de este caso o de otros eventos, es necesario revisar el modelo, pero prefiero por la vía de actualizarlo”.

Agregando que “a mi me gusta una capacidad más de intervención de tomar el control en situaciones de emergencia o de capacidad sancionatoria. Hay que avanzar más en ese sentido que si vamos a ser propietarios de empresas o no”.

Reforzando que “no da al Estado invertir en la infraestructura que se necesita, por eso se hacen relaciones público-privadas (…) Y ese es el camino y corresponde fortalecer eso”.

Sobre la cárcel de alta seguridad, la ministra López dijo que ya está en conversaciones con el Ministerio de Justicia, pero que aún “no está listo el diseño, pero no debería tomarnos tanto tiempo por que existen diseños internacionales y están disponibles para ser replicados y adaptados”.