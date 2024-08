Delegada presidencial de Biobío y cierre de Huachipato: “Los trabajadores están tan sorprendidos como nosotros de la decisión de CAP, sobre todo porque estábamos trabajando hace meses en conjunto”

La delegada presidencial de Biobío fuer clara al referirse al cierre de Huachipato, expresando que “los trabajadores están tan sorprendidos como nosotros de la decisión de CAP, sobre todo porque estábamos trabajando hace meses en conjunto y habíamos llegado a que la sobre tasa era una solución, y no era eso”.

Agregando que “el grupo CAP no está en quiebra, solo decidieron no seguir invirtiendo”, criticando que “nos están hablando de un cierre en un mes y medio, que es muy corto y no nos deja con ninguna posibilidad. Es una empresa con la que estábamos hablando hace muchos meses y me parece preocupante que ni siquiera a los trabajadores les hayan contado de la decisión, antes de que saliera por la prensa”.

“Para mi, lo más complejo, es la situación en la que dejan a los trabajadores. Es probable que sea una decisión que no tomaron tan rápido, pero que decidieron no decirlo. No me imagino por qué razón no se lo dijeron a sus trabajadores”, enfatizó.

Sobre los pasos a seguir desde ahora en adelante, Dresdner comentó que “el ministro Grau dio 10 días como máximo para poner en marcha el plan (…) Hay que apuntar al desarrollo económico de la región y generar nuevos polos de desarrollo industrial”.