Ministro Cordero y dichos de Juan Pablo Hermosilla: “Yo no he emitido opiniones sobre su trabajo profesional (…) No hubo comentario sarcástico, si lo tomó así lo lamento mucho”

En Duna en Punto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a los dichos del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien está a cargo de la defensa de Luis Hermosilla en el Caso Audios, que acusó a la autoridad de interferir con sus dichos en la causa judicial, además de realizar comentarios sarcásticos contra su forma de llevar el caso.

“Yo no he emitido opiniones sobre su trabajo profesional (…) No hubo comentario sarcástico, si lo tomó así lo lamento mucho”, afirmó el ministro.