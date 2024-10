Eric Aedo: “Mi opinión es que Muñoz y Matus debiesen estar fuera de la Corte Suprema”

En Duna en Punto, Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, se refirió a la votación de las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.

Para este martes 15 de octubre, la sesión está programada para partir a las 10:00 hrs. En ella se analizará el libelo, presentado por once diputadas y diputados, en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus

#DunaEnPunto @EricAedoJeldres y acusación contra Matus: “El mismo principio de probidad fue lo que me convención para votar favorablemente la AC contra el ministro Muñoz. No puedo aplicar los principios de probidad solo a los que me conviene” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/CN5VeTXr41

— Radio Duna (@RadioDuna) October 15, 2024