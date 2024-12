Fares Jadue tras gestión de Daniel Jadue: “No he detectado situaciones irregulares. Yo no tengo ni me he encontrado con un déficit muy significativo”

En Duna en Punto, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, se refirió a lo que será su gestión tras asumir. Además de las deudas en seguridad y lo que significará para él la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

Sobre lo que hará durante su periodo, Jadue comentó que “mi primer objetivo es el ordenamiento de ciertos espacios críticos de la comuna, especialmente al sur como el Barrio La Vega (…) Estamos en un plan institucional para que el barrio, que le pertenece a la ciudad, sea seguro”.

Con respecto a lo que será el Ministerio de Seguridad Pública, Jadue comentó que “si hay cambios que son positivos, es bienvenido. No tengo mayores aprensiones (…) La implementación de un Ministerio es algo que toma tiempo, pero creo que sin duda va a contribuir”.

Agregando que “es difícil pensar que solo una instancia por decreto va a resolver el tema país que significa la seguridad y es importante que todos colaboremos (…) La coordinación es lo fundamental y el rol que va a cumplir cada institución”.

Sobre la gestión de Daniel Jadue, el nuevo alcalde de Recoleta fue claro al decir que “no he detectado situaciones irregulares. Yo no tengo ni me he encontrado con un déficit muy significativo que haya dejado la gestión de Daniel Jadue (…) Nosotros estamos muy audiatdos por la Contraloría”.

Sobre la afirmación del senador Daniel Núñez al decir que está de acuerdo que el Gobierno se apoye en la ciudadanía para hacer sus reformas emblemáticas, debe apoyarse en la ciudadanía, Jadue expresó: “Cuando no queda otra alternativa, cuando el diálogo está cerrado, cuando hay una intención obstruccionista, yo creo que la ciudadanía cumple un rol mucho mayor en exigirle al mundo de la política lo que necesita con urgencia”.