Carolina Leitao afirma que dotación de Carabineros no se va a resolver con la creación de un Ministerio de Seguridad

La subsecretaria de prevención del delito conversó en Duna en Punto sobre las conversaciones que se están dando en torno a la nueva ley antiterrorista comentando que “eso lo lleva el min. de Interior directamente y espero que las diferencias se zanjen y se voten democráticamente. Hay miradas de cuándo un derecho es restringirle en favor de otro derecho y es un debate que hay que dar”.

Agregando que a su juicio,“lo principal es sacar adelante el proyecto y si hay que conversar con los parlamentarios, hay que hacerlo y este es el momento (…) Gran mayoría de su articulado no tiene discusión”.

Con respecto a cómo ha sido este mes en el cargo, Leitao comentó “no creo que haya alguien en el ámbito público que sepa más de prevención que un ex alcalde (…) Es parte de la esencia del trabajo municipal. Me he sentido en un tema que tengo absoluto conocimiento”.

Agregando sin embargo que “ha sido un mes muy intenso porque es una tarea de gran responsabilidad y porque es parecido al ritmo como alcaldesa, pero hay diferencias con el estar más disponible en la contingencia y estudiar harto”.

Con respecto a la dotación de Carabineros, tema que también fue importante para ella cuando era alcaldesa, la ahora subsecretaria del delito contó que “hoy hay un informe para hacer una propuesta de redistribución de Carabineros por comunas y la próxima semana le vamos a entregar el estudio al Director General de Carabineros”.

Y fue clara al decir que “no se va a resolver con la creación de un Ministerio de Seguridad porque la cantidad de personal policial para cubrir las necesidades en el país hoy no existen (…) Hay medidas, pero no es una solución inmediata”.