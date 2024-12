Mónica Zalaquett: “Este año estamos finalizando con una llegada de más de cinco millones de turistas extranjeros. Se finaliza la etapa de recuperación (…) Y creemos que el 2025 será de expansión”

La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, se refirió al cierre del año respecto al turismo y las expectativas respecto a lo que vendrá la próxima temporada.

En este sentido, la exsubsecretaria de Turismo, comentó que “este año estamos finalizando con una llegada de más de cinco millones de turistas extranjeros. Se finaliza la etapa de recuperación (…) Y creemos que el 2025 será de expansión”.

Siguiendo esta línea Zalaquett detalló que “el nivel de ocupación es alto para este verano. La reserva de los hoteles están por sobre el 80%”.

Por otro lado, destacó el turismo interno, el que se ha ido “consolidando” en el último tiempo, algo que para la dirigente gremial es fundamental para esta rama de la economía.

“Los chilenos comenzamos a conocer nuestro país, y eso sostenidamente ha ido creciendo y es una muy buena noticia, porque los destinos competitivos son los que primero consolidaron el turismo nacional”, agregó.

Pese a ello, criticó la situación en el Aeropuerto de Santiago, donde se han producido retrasos y largas filas, lo que catalogó como “insostenible y una vergüenza”, pero que valoró las decisiones de la Policía de Investigaciones (PDI) para agilizar dicho escenario.

De igual manera, la representante de Fedetur aseguró que la crisis de seguridad no tendría un impacto mayor en el turismo. “Cuando el mundo nos mira, Chile todavía sigue siendo el país más seguro de la región, eso no implica que no debemos trabajar fuertemente por recuperar la seguridad”, apuntó.