Dominga por dichos de ministra Rojas: “Meten presión al comité de ministros (…) Al menos es inoportuno”

El gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron de Dominga, Francisco Villalón, comentó en Duna en Punto el nuevo comité de ministro frente al proyecto minero en Coquimbo.

Frente a esto, señaló que “lo que se espera es que las autoridades se refieran en base a los méritos técnicos del proyecto y no opiniones personales. Reiteramos el llamado al Gobierno a que respete y acate lo que está planteando la justicia ambiental”.

“El proyecto Dominga ha sido revisado tres veces por los tribunales ambientales, con nueve jueces distintos y de manera unánime han señalado que cumplen con la normativa ambiental”, apuntó.

De igual manera, el gerente acusó que “actualmente existe un desacato por no cumplir en forma ni en plazos lo que planteó el tribunal ambiental” tras la demora en la constitución del comité.

Por otro lado, Villalón criticó la forma en que se ha llevado adelante este tema por parte del Ejecutivo, asegurando que se han usado argumentos incorrectos para rechazar dicho proyecto.

#DunaEnPunto | Francisco Villalón: “Las declaraciones de la ministra Rojas meten presión al comité de ministros por Dominga (…) Al menos es inoportuno” 🔷En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 VTR y diales pic.twitter.com/kn7ZSi2s1N — Radio Duna (@RadioDuna) January 8, 2025

Los dardos al Gobierno por Dominga

“El ministro de Economía votó el proyecto Dominga en base a informes técnicos de SEA, pero desconocemos si está desinformado, sus asesores no le entregaron todos los antecedentes o él omite algunos elementos relevantes: todos los antecedentes del SEA fueron descartados por el tribunal ambiental por considerarse ilegales (…) Es una acción temeraria que se desafía a la justicia”, lanzó.

“Esta sería una de las primeras veces donde se ve a un Gobierno que desafía de esta forma sentencias judiciales. La justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que no hay vicios en el proyecto y se sigue insistiendo”, agregó.

Por otro lado, el gerente de Andes Iron criticó las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, quien cuestionó la existencia del proyecto minero, comparando al lugar donde se instalaría con el “Polo Sur o Galápagos”.

“¿A quién me parece adecuado?, una autoridad que debe respetar la ley, que la misma sentencia de hace pocos meses atrás del tribunal ambiental le dice que debió haberse inhabilitado y no lo hizo, incluso señala que aquí existen faltas a la probidad por no inhabilitarse, pero con todo eso la ministra nos sorprende señalando a 24 horas del comité estas declaraciones ¿eso es obedecer?, ¿no le parece a usted que ella teniendo un cargo de ministra de Estado, de superior jerárquico, condiciona de alguna manera el resultado de la votación de hoy día?”, lanzó.

Siguiendo esta línea, Villalón aseguró que las acciones de la secretaria de Estado “meten presión” al comité de ministros y que “al menos es inoportuno”.

“Nos han querido llevar a una especie de trinchera (…) Es totalmente posible compatibilizar el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente”, concluyó.