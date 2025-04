Rodrigo Galilea: “Agotaremos todas las instancias para tener una primaria con, al menos, tres participantes. Si no, no las hay y vamos a seguir con la campaña de Evelyn Matthei”

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, habló en Duna en Punto a la situación nacional tras los aranceles impuestos por la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y a las dificultades en la derecha para lograr una primaria presidencial única.

Por una parte, el parlamentario, señaló que el movimiento del republicano “va a generar en el mundo una situación que nadie sabe dónde llega (….) Debemos enfrentar esto con una mirada país”.

“Hay que tener mucho cuidado con los países grandes y sobre todo cuando están gobernados con personas con un carácter particular”, apuntó, en medo de las fuertes críticas del Presidente Gabriel Boric a Trump, agregando que “tenemos que ser lo más sabios y unidos posible”.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea: "No nos vamos a cansar de invitar a todos los de nuestro sector a participar en primarias, porque el tema de la unidad y el ser capaces de hacer estos ejercicios democráticos es muy relevante"

Respecto a la posibilidad de realizar primarias únicas en la derecha, Galilea expresó que “Evelyn Matthei ha reiterado los llamados a quienes pareciera que no tienen ninguna disposición a ella, que son José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Pero también a Ximena Rincón, Rodolfo Carter y no descartaría a Franco Parisi”.

Siguiendo esta línea, el timonel de RN, evidenció su molestia con el Servel por la eventual imposibilidad de Ximena Rincón de participar en las primarias de oposición, ya que su movimiento, Demócratas, no está inscrito como un partido a nivel nacional.

Así las cosas, insistió en que lograr concretar la unidad en la derecha es “un gesto de democracia que no deberíamos desaprovechar” y que “agotaremos todas las instancias para tener una primaria con, al menos, tres participantes. Si no, no las hay y vamos a seguir con la campaña de Evelyn Matthei”.

“No nos vamos a cansar de invitar a todos los de nuestro sector a participar, porque el tema de la unidad y el ser capaces de hacer estos ejercicios democráticos es muy relevante”, lanzó.