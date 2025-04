Marisol Peña y desafuero de diputada Isabel Allende: “Una persona que lleva 30 años en la política, no puede ignorar la prohibición de celebrar contratos con el Estado”

La expresidenta del Tribunal Constitucional fue clara al expresar que “es inexplicable desde dos puntos de vista. Uno personal, cómo una persona que se ha desempeñado por más de 30 años no puede no distinguir el tipo de contrato, es una causal que no podía esconder. Y también es inexplicable que hayan interveníos al menos 7 asesores jurídicos sin advertir lo que se puede llamar un vicio grosero de inconstitucionalidad”

#DunaEnPunto Marisol Peña y fallida compra de casa de Allende “Es inexplicable desde dos puntos de vista. Uno personal, cómo una persona que se ha desempeñado por más de 30 años no puede no distinguir el tipo de contrato, es una causal que no podía esconder. Y también es… pic.twitter.com/873rK78k86 — Radio Duna (@RadioDuna) April 9, 2025

Sobre los cuestionamientos al TC por el fallo que resolvió desaforar a la diputada Isabel Allende, Peña dijo que “no es cierto que el TC ha echado por tierra el mandato popular. Pero la causa era tan clara, que no podría haber llegado a otra respuesta (…) Es peligroso que el Ejecutivo empiece a cuestionar”.

Sobre qué le pareció personalmente a ella el fallo, Peña aseguró que “lo dije desde un comienzo, creo que la causal no admitía ninguna explicación. Existía una escritura pública firmada con un precio muy superior al precio mercado por una propiedad de esa naturaleza”.