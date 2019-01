Sergio Urzúa: “Los colegios privados tienen un tremendo desafío de participar de este proyecto social que es la inclusión”

“Los colegios privados tienen un tremendo desafío de participar de este proyecto social que es la inclusión“, sostuvo Sergio Urzúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland, en Hablemos en Off .

Respecto de la discusión sobre Admisión Justa y Ley Machuca, el especialista explicó que “el mérito es una dimensión muy pequeña de esta necesidad de poder acercar la educación a los estudiantes”.

“Esta es una realidad que ocurre en todo el mundo, Chile en ese sentido no es una excepción, eso no nos puede llevar a decir que el mérito no es un elemento que no puede ser incorporado”, afirmó.