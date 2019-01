Pedro Felipe Ramírez y futuro de Nicolás Maduro al mando de Venezuela: “No veo cómo sacarlo sin el apoyo de los militares”

“Chile, la hermosa Chile de la Unidad Popular, del gran Salvador Allende, Presidente mártir de los pueblos de América”, señaló, en su discurso el miércoles Nicolás Vergara agregando que “no queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas y de golpes de Estado. El pueblo venezolano le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”.

Sobre esto, en Hablemos en Off, el ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, aseveró que “no sigan usando a Allende y no se comparen con él, porque no tiene nada que ver lo que están haciendo con lo que intentó hacer al presidente en Chile”.

Ramírez se refirió a la situación que se vive en el país caribeño y la posibilidad de que llegue un nuevo régimen como el de Maduro a manejar la nación. “Si fuera otro gobierno autoritario, no tendría cómo resolver el problema de Venezuela” aseveró.

Asimismo, señaló que por parte del mandatario venezolano “no se ha visto en una negociación real para solucionar el problema. Hay dos posibilidades, que los militares lo obliguen a participar en ese proceso o que lo saquen y ellos se encarguen de las conversaciones”.