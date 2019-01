Andrés Zaldívar y resolución que dictaminó homicidio de Frei Montalva: “Es un fallo que tiene mucho fundamento y va a ser muy difícil destruirlo”

El ex senador Andrés Zaldívar comentó al respecto de la resolución que “el fallo viene a corroborar una duda fundada que uno tuvo desde un comienzo”. Y contó que intentó convencer al Frei Montalva para que se operara en el extranjero porque “se conocían las cosas que se estaban haciendo por parte de la DINA y del gobierno. Yo miso fui parte del control. No me olvido del discurso que hizo Pinochet después de una parada militar que amenazó a tres personas por anti patriotas: a Eduardo Frei Montalva, a Tucapel Jiménez y a mí”.

Sobre el fallo, Zaldívar reconoció que puede ser discutido y que lo más seguro es que eso suceda sobre todo por parte de los acusados. Sin embargo acotó que “es un fallo que tiene mucho fundamento y va a ser muy difícil destruirlo”.

Zaldívar contó que Luis Becerra, uno de los condenados por tener participación en el homicidio de Frei Montalva, también fue su chofer por petición de la viuda de Frei Montalva cuando él llegó del exilio: “él me había informado que había sido torturado por la DIN, pero realmente era un informante y cuando dejó de serlo. Supe por la periodista Mónica González que me fue a informar a la presidencia del senado”.

El ex senador también se enfocó en los autores intelectuales del homicidio, comentando: