Emiliano Arias descarta contactos con Hermosilla y Chadwick: “Con el fiscal Moya la comunicación era bastante fluida y casi diaria, no sé cuáles son sus motivaciones para aseverar cosas de este estilo”

En conversación con Hablemos en Off , el fiscal regional de Emiliano Arias se refirió a las indagaciones que hay en su contra por tráfico de influencias, obstrucción a investigaciones y violación de secreto, respondió a los puntos más controvertidos de la acusación del fiscal de Alta Complejidad de esa región, Sergio Moya.

El persecutor aseveró que “yo no soy víctima. Si tengo que cumplir un rol para que el sistema se mejore a costa mía, yo feliz (..) nunca en la historia del min público se había hecho lo que hizo Moya.”

En fiscal descartó el supuesto encuentro que habría sostenido con el ministro del Interior, Andrés Chadiwick, y con el abogado de la cartera, Luis Hermosilla, el pasado 7 de abril, para ver cómo capitalizaba la crisis generada por la reunión entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y el senador socialista Juan Paulo Letelier.

Ante esto, afirmó que “con el fiscal Moya la comunicación era bastante fluida y casi diaria, no sé cuáles son sus motivaciones para aseverar cosas de este estilo. Yo no me he juntado con ellos para hablar ese tipo de cosas”.

“Yo he tenido contacto con Andrés Chadwick. Iba a ver una reunión en el Ministerio del Interior. Porque a nosotros en la Región de O’Higgins nos ha ido bastante bien con los robos, los que han disminuido cerca de un 30%. Y eso obedece a un plan que estamos llevando con Carabineros y la PDI. (…) Yo necesito que esta investigación sea lo más amplia posible y que sea mi conducta la juzgada. Y yo vengo acá sin conocer los antecedentes de la investigación”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si recibió o no una propuesta para formar parte del gobierno, Arias señaló que “en ningún asado me han hecho ningún ofrecimiento. Recordemos un poco, a mí me tocó la formalización de Novoa, de Orpis, ¿qué más UDI que eso’. Yo tomé la decisión de que apeláramos por prisión preventiva. Vean los hechos”.

Luego, agregó: “Hubo un almuerzo y en una conversación un amigo me dijo ‘te interesaría eso’, y yo le respondí ‘qué hace ese sujeto’. Quizás estaban sondeando”.

Respecto de que si esta oferta fue realizada por un miembro de la UDI afirmó que “no es un funcionario público del gobierno”.

Sobre la polémica en el Caso Caval, Arias señaló que “el sistema admite estos procedimientos abreviados. Y las negociaciones del procedimiento abreviado en ese caso fueron especialmente complejas, se extendieron por aproximadamente unos seis meses. Yo nunca dije que no estuviera involucrado, dije que las negociaciones las llevó Sergio Moya y eso quedará patente cuando concurran los abogados a declarar si efectuaron o no, o con quien efectuaban las negociaciones. Ese correo electrónico es un acto público, y se refiere a cómo nos íbamos a distribuir las funciones en las audiencias. Todo esto tiene una explicación que es bastante lógica, y tiene una mala interpretación que es la que realiza el denunciante”.