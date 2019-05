Jaime Bellolio y diálogo con la oposición: “Hace falta un PPD , PS y PR que haga una propuesta distinta al país, que simplemente decir no y plegarse a la que haga el Frente Amplio y el PC”

“Me encantaría que los sectores social demócrata de nuestro país volviesen a tener una propuesta porque la verdad después del fracaso rotundo de la tesis de la ex Nueva Mayoría de apretarle el botón de ‘Reset’ al país y partir de cero, hoy no hay una coalición entorno a idea”, afirmó el diputado UDI Jaime Bellolio , en Hablemos en Off.

Asimismo, aseveró que “hace falta un PPD , PS y PR que haga una propuesta distinta al país, que simplemente decir no y plegarse a la que haga el Frente Amplio y el PC”.

Bellolio afirmó que “hay muchos que en vez de tener convicciones miran Twitter y dependiendo cuál es el ‘TT’ cambian sus convicciones y no se trata del que tenga más ‘likes’ y retuits tiene la razón”.

Respecto de la Cuenta Pública, que se llevara a cabo el 1 de junio, el diputado señaló que “me gustaría quistaría ver de parte del presidente Sebastián Piñera un mensaje o señal de que nosotros como necesitamos volver a tener un acuerdo, en un modo de progreso. Nosotros tuvimos eso post dictadura”.

“Desde el lado de la ex Nueva Mayoría hay figuras del PS que tienen de sobra para hacer buenas propuestas, pero están demasiado encajonados por quién es el primero en pegarle al gobierno o en querer defender a rajatabla el legado de Michelle Bachelet”, afirmó Bellolio.

El diputado afirmó “Echo de menos esos sectores moderados al interior de la Nueva Mayoría para generar consensos en materia de pensiones o salud, no puede ser que esté todo perfecto y funcionando fantástico, no es cierto que todo está así . Cuando la política se mira demasiado el ombligo, quien se pierde es la persona común y corriente”.