Mario Desbordes defiende llegada de Sebastián Sichel al gabinete: “El presidente tiene razón en convocar gente que no ha estado históricamente en nuestra vereda y que ha ido en una transición al centro”

“Es una persona joven que tiene la capacidad de hacerse cargo de este ministerio. Cuenta con todo el apoyo de RN”, aseveró en Hablemos en Off, el presidente de RN, Mario Desbordes, respecto de la llegada de Sebastián Sichel a cargo de Desarrollo Social y Familia.

Asimismo, el diputado sostuvo que “uno no puede construir mayorías y pretender gobernar con los mismos de siempre. Es complicada esta idea que solamente personas que tienen ADN de centroderecha pueden estar en estos cargos, al revés, las coaliciones si quieren sacar el 50+1 tiene que hacer estos ejercicios.

“El presidente tiene razón en convocar gente que no ha estado históricamente en nuestra vereda y que ha ido en una transición, como es el caso de Sebastián Sihchel, al centro”, afirmó.

Desbordes respondió a las críticas de la UDI por no ser “leal”. “Ellos entienden la lealtad al revés, esa lealtad es antigua. A mí se me reclamó de no ser leal cuando el presidente viajó con sus hijos a China, porque dije que no cometió ninguna legalidad y ningún error administrativo pero que era legítima la duda de la ciudadanía”, afirmó Desbordes.

El diputado se refirió a la situación de la reforma tributaria, y aseveró que “debió haber entrado antes al Congreso, deberíamos hacer propuesto una rebaja de ciertos impuestos y no lo hicimos por realismo político”.

“Dudo que en el caso de la reforma tributaria podamos endosar culpas y responsabilidades políticas a la oposición y nosotros salir airosos”, afirmó el timonel de RN.

FOTO: duna.cl