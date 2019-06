Sebastián Edwards valoriza creación de Consejo Público Autónomo: “Cumple con el No+AFP y con que se terceriza a la gente que sabe sobre el manejo de fondos”

“Deberían haber salido el ministro del Interior y la vocera”, sostuvo en Hablemos en Off, el economista Sebastián Edwards respecto del cambio de gabinete.

El economista aseveró que “Chile que se ha dividido en izquierda y derecha, y debiese dividirse en aquellos que quieren pasar al siglo XXI y los nostálgicos que se aferran al siglo XX”.

Respecto de la postura de la oposición ante los proyectos emblemáticos, aseveró que “hay una actitud de no conversar y lo que es más preocupante es que no hay con quién conversar”. Ante esto, afirmó que “la bala de plata es sacar al ruedo de la conversación a la oposición”

“Nos falta entender cuáles son la características de un país avanzado, que son: buena onda, inclusividad, tolerancia y transversalidad”, aseveró Edwards.

El Consejo Público Autónomo propuesto por el Gobierno

El gobierno cumplió con los plazos e ingresó hoy las indicaciones relacionadas con la creación del ente público, el cual se llamará Consejo Público Autónomo para el Ahorro Adicional del 4%, en la búsqueda por respetar los acuerdos con la DC.

Ante esto, en Información Privilegiada, Edwards sostuvo que este ente “arma un puente entre las dos nociones que se estaban discutiendo. Cumple con el No+AFP y con que se terceriza a la gente que de verdad sabe sobre el manejo de fondos y permite que haya elección”

“Poniendo de lado la política, y si hay acuerdo, y si la DC lo considera como parte del acuerdo, me parece que es interesante y eso un paso positivo, yo estoy gratamente sorprendido”, aseguró el economista.

Sin embargo, aseveró que “el debate no se va a terminar porque el 4% va a tener un efecto importante sobre las pensiones en 40 años (…) La discusión no se ha centrado en la parte de las pensiones solidarias y ahí ha habido un error en no revertirse a lo que sugirió la Comisión Bravo”.