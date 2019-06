O.G. Garretón y su salida del PS: “Lo que colmó mi paciencia no fue ni siquiera lo de San Ramón, fue el tratamiento que le dio la directiva”

Por estos días el Partido Socialista chileno enfrenta una de sus peores crisis desde el regreso a la democracia en 1990. Se habla desde hace un tiempo de militantes ligados al narcotráfico o “narcosocialistas” los cuales salieron nuevamente a la palestra producto de la última elección interna.

Esta crisis ha provocado la salida de uno de los militantes históricos, Óscar Guillermo Garretón, quien aseveró en Hablemos en Off que “tengo la sensación que la orgánica me dejó antes de que yo lo hubiese dejado”.

El ex militante socialista sostuvo que cuando comenzó el segundo gobierno de la ex presidenta, hizo una carta en la que advirtió del peligro que estaba enfrentando el conglomerado político que se desbarrancó y fue reflejo de la última elección presidencial.

Ante esto, Garretón sostuvo que “eso me puso en cuestión el tema de la militancia porque creía que era bueno que algunos socialistas aparecieran con una mirada crítica de lo que ocurrió, para poder corregir después”.

El político aseveró que “lo que colmó mi paciencia no fue ni siquiera lo de San Ramón, fue el tratamiento que le dio la directiva. Narcotráfico puede haber en cualquier partido infiltrado, porque no hay nada más tentador para los narcotraficantes que tratar de infiltrar la política”.

“Lo que me pareció impresentable es como se trató este hecho, en que no solo no se buscó algo drástico para combatir y no ensuciar el partido con el narcotráfico, sino que se dieron señales, al menos confusas, de que había un entendimiento por el tema de votos con ello. Eso para mí fue grave y colmo mi paciencia”, aseveró.