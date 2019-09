Marcela Cubillos: “Cada gobierno tiene derecho a presentar su propia agenda y eso no implica infringir ni la Constitución ni las leyes”

“Cada gobierno tiene derecho a presentar su propia agenda y eso no implica infringir ni la Constitución ni las leyes”, aseguró en Hablamos en Off la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto de la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición.

Ante este libelo, la titular del Mineduc señaló que “Yo desafío a que me digan qué ley no estoy cumpliendo”. Asimismo, aseveró que esta acusación constitucional “se funda en hechos falsos y no tiene fundamento jurídico”.

Al ser consultada sobre si esta acusación es una posible revancha a lo que ocurrió von Yasna Provoste -donde Cubillos fue una de las impulsoras en el episodio que terminó con la salida de la actual parlamentaria- la ministra expresó que “no creo que haya un interés personal ni mucho menos. En estos casos surgen todo tipo de especulaciones. Esa vez se hizo tras un dictamen que Contraloría que detectó irregularidades. Hay una diferencia fundamental”.

“Aquí lo único que yo tengo, frente a los hechos que se me acusan, son dictámenes de Contraloría que validan mi actuar”, afirmó la ministra.

