Human Rights Watch: “Hemos podido corroborar que hay unas conductas reiteradas de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto Carabineros”

“Hemos podido corroborar, por múltiples fuentes-oficiales, judiciales y propias de la sociedad civil-que sugiere que hay unas conductas reiteradas de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto Carabineros”, aseguró en Hablemos en Off José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.

Asimismo, señaló que “no creo que a la luz de los hechos se pueda sostener que se han tratado de situaciones aisladas o coincidencias. Mi impresión es que contamos con suficientes antecedentes para informar lo contrario, la regla han sido abusos de todo orden. Obviamente no estamos hablando ni de desapariciones de personas ni de ejecuciones extrajudiciales, pero si del exceso del uso de la fuerza”.

“Una cuestión que hace parte de esta discusión es que, si la reiteración de estas conductas obedece o están vinculadas a una especie de plan, a una orden o instrucción”, explicó el director del organismo. Ante esto, Vivanco señaló que “yo no he tenido acceso, ni conozco elementos que me permitan hacer una afirmación en ese sentido”.

Respecto a que en el actuar de Carabineros ha habido una orden o esto ha sido producto del desorden, señaló que “yo me inclinaría, por ahora, que los hechos sugieren que esto es resultado del desorden, de la falta de controles y una conducta que refleja incompetencia y brutalidad”.

En comparación a la situación de otros países, Vivanco señaló que “felizmente Chile cuenta con instituciones sólidas, con un Ministerio Público activo, con un tribunal y jueces que no obedecen órdenes de ninguna otra autoridad de los resultados que arrojan otras investigaciones”.

Vivanco explicó que el informe que realizó la organización respecto de la situación de DD.HH. en Chile se encuentra en su fase final y sería lanzado el martes. Al ser consultado sobre el texto que entregó Amnistía Internacional señaló que “nosotros actuamos con una metodología propia y nos hacemos responsables por lo que dirá nuestro informe”.