Ministra del Trabajo por protección al empleo: “No es efectivo que el Estado vaya a estar poniendo más recursos a la administradora de cesantía, lo que se acordó fue pagarle los costos de operación”

“Son cerca de 4,5 millones de trabajadores, más cerca de 200 mil trabajadoras de casa particular que se verán beneficiadas con la iniciativa”, ministra @mjose_zaldivar en @RadioDuna sobre el proyecto de protección del empleo que se verá hoy en el @Senado_Chile y la @Camara_cl . pic.twitter.com/34gViRj4e0

. @mjose_zaldivar por protección al empleo "Lo que vamos hacer es tratar de proteger al máximo la relación laboral manteniendo los ingresos. No es efectivo que el Estado vaya a estar poniendo más recursos a la administradora, lo que se acordó fue pagarle los costos de operación" pic.twitter.com/Ju67qZrOI4

.@mjose_zaldivar por protección al empleo "Con la cuenta individual se pagan las indemnizaciones por años de servicios(,..)Si no tengo fondos en mi cuenta individual mi empleador no lo va a poder imputar por lo tanto me va a tener que pagar la indemnización por años de servicio" pic.twitter.com/hqnbE4LjAV

— Radio Duna (@RadioDuna) March 31, 2020