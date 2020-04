María Elena Santibáñez: “Esto de litigar a través de la prensa es una política bastante reprochable pero suele utilizarse respecto de víctimas asociadas a este tipo de contexto”

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago revocó el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno a tres carabineros formalizados por el delito de tortura y abuso sexual agravado en contra del estudiante de Medicina, Josué Maureira.

De acuerdo a las imputaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda el 21 de octubre del año pasado, a pocos días de iniciado el denominado estallido social.

Sobre esto, la María Elena Santibáñez, abogada de Josué Maureira sostuvo en Hablemos en Off

#HablemosEnOff María Elena Santibañez por dichos de abogados de carabineros sobre caso de Josué Maureira “Eso no es efectivo. Me baso en los informes de la carpeta investigativa (…)Lo que digo es absolutamente cierto” 🔹 https://t.co/Oz6xkdFFEm , canal 665 VTR o en nuestro diales pic.twitter.com/5qZ0Tf5iCQ

#HablemosEnOff María Elena Santibáñez por dichos del ex ministro Gerarado Varela: “Si no soy interviniente en una causa me parece un podo osado aseverar una cosa así. No es muy responsable, sobretodo porque está enlodando a una víctima” pic.twitter.com/dcdtX2dy7w

