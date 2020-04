El empresario chileno Gerardo Sepúlveda no podrá salir del Perú hasta el próximo 7 de junio. El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso este lunes reponer 41 días de orden de dos meses de impedimento de salida del país en contra del ex socio del ex presidente del vecino país, Pedro Pablo Kuczynski, medida que había expirado el sábado 25 de abril.

Estos 41 días repuestos son los días del estado de emergencia por coronavirus que transcurrieron dentro del plazo de la orden original de impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, con el objetivo de tomar su declaración como testigo en el caso de Odebrecht y la Carretera Interoceánica.

En Hablemos en Off, el abogado del empresario, Percy García, sostuvo:

#HablemosEnOff | Abogado Percy García y arraigo de empresario chileno: "Realmente lo que están haciendo con la situación de Gerardo Sepúlveda es un escándalo" 🔹 Síguenos en https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 VTR o en nuestros diales pic.twitter.com/TaggPigno3 — Radio Duna (@RadioDuna) April 28, 2020

#HablemosEnOff | Abogado Percy García y arraigo de Gerardo Sepúlveda : "Me parece que es una especie de tortura del Siglo XXI para conseguir una declaración que termine de incriminar" pic.twitter.com/fzqZkvbVxu — Radio Duna (@RadioDuna) April 28, 2020