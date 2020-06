Carlos Montes por acuerdo nacional: “Nosotros lo que queremos es solución a la familia. La negociación está recién empezando hoy”

El lunes, los partidos de la oposición dieron a conocer una solicitud para que el Gobierno legisle respecto de la entrega de manera inmediata un ingreso familiar de emergencia a quienes lo necesiten, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El documento, fue firmado por Álvaro Elizalde, presidente del PS, Heraldo Muñoz del PPD, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, Fuad Chahín, presidente de la DC, Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática y Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal.

Revisa esta propuesta aquí:

Respecto de esto, en Hablemos en Off, el senador PS, Carlos Monstes señaló:

#HablemosEnOff @carlosmontestwt por Ingreso Familiar de Emergencia: “La propuesta del gobierno todavía no nos calza en un aspecto principal: el real alcance que se plantea” pic.twitter.com/SZH8Bj6lOn

#HablemosEnOff @carlosmontestwt por #acuerdonacional “Yo no digo que no está seguro y que no va a ocurrir, sino que está en proceso”

🔹Síguenos en https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 VTR o en nuestros diales pic.twitter.com/POmkmMHV14

— Radio Duna (@RadioDuna) June 9, 2020