Ministro Enrique Paris por hibernación recomendada por Espacio Público: “Si la gente no entiende por la razón, va a haber que aplicar más fuerza”

Ante el aumento de contagios por Covid-19 en la RM, el último informe de Espacio Público recomienda derechamente que la ciudad entre en “hibernación” y que se endurezcan las medidas restrictivas y la fiscalización, además de aumentar la ayuda económica a los más afectados, para evitar el desplazamiento de las personas y que continúe la propagación del nuevo coronavirus.

Asimismo, se solicita medidas similares para el Gran Valparaíso, con el fin de evitar que el escenario que vive la capital se repita en esta zona.

Sobre esto, en Hablemos en Off, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo:

#HablemosEnOff | Ministro de Salud, Enrique Paris ( @DrEnriqueParis ) por estudio de @EsPublicoCL “Si la gente no entiende por la razón va a haber que aplicar más fuerza (…) Lo de la hibernación no me corresponde decidirlo a mí solo” @ministeriosalud pic.twitter.com/KaTEBiDJHA

— Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2020