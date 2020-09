Óscar Landerretche y candidatura a la elección de gobernadores: “Yo no he conversado con nadie y no lo tengo en mis planes, para nada”

En una publicación en La Tercera, analizaron la proyección de la centroizquierda para la elección de gobernador, en especial por Santiago.

Ante esto, entregaron algunos nombres como candidatos para estos comicios, entre ellos, el del economista y ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche. Aunque desde el medio aseguran que no pudieron contactarse con él.

Sobre esto, el economista sostuvo en Hablemos en Off:

#HablemosEnOff @OLanderretche descarta ser candidato a la elección de gobernadores: “Yo no he conversado con nadie y no lo tengo en mis planes, para nada”

— Radio Duna (@RadioDuna) September 10, 2020