Andrés Velasco y retiro del 10% : “No significa que la manera más inteligente de llevar a cabo ese estímulo a la economía, fuera gastándose la plata de las pensiones de la gente”

En Hablemos En Off, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y y decano de la escuela de Políticas Públicas de London School of Economics analizó la el futuro económico del país tras la pandemia y el segundo retiro del 10%.

HablemosEnOff | @AndresVelasco “No vamos a retomar los niveles de actividad al menos hasta fines del próximo año. Chile va a pasar todo el 2020 y 2021 con una economía bastante deprimida” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 VTR y en nuestros diales. pic.twitter.com/CNqtCKurdQ — Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2020

#HablemosEnOff | @AndresVelasco y economía chilena: “Habrán meses de noticias mejores y peores. Pero no nos perdamos, este año y el próximo va a ser muy difícil para el bolsillo de la gente” pic.twitter.com/amZoAUscqM — Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2020

#HablemosEnOff | @AndresVelasco

“En Chile ya hay subsidios para el trabajo pero siguen siendo relativamente acotados (…) Si la discusión se vuelve ideológica y obtusa, los que van a sufrir son los trabajadores” pic.twitter.com/p0IvcldN0c — Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2020

.@AndresVelasco y retiro del 10%: “Nuestro debate político se chacrea más aún porque la gente que sostenía que esto se tenía que hacer solo una vez y algunos de los críticos que dijimos que si se hace una vez es muy difícil que se evite que se haga una segunda vez. Dicho y hecho” pic.twitter.com/BecU48UkWv — Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2020