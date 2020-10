Óscar Landerretche por Imacec: “No creo que recuperemos nuestros niveles de actividad económica hasta por lo menos en un par de años”

El Banco Central entregó este jueves los resultados correspondientes al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del mes de agosto, indicando una caída del 11,3% en comparación al mismo mes del 2019.

Respecto de esto, en Hablemos en Off, el economista Óscar Landerretche, señaló que “no es tan sorprendente. Los números van a ir mejorando de septiembre en adelante (…) No me deprimiría mucho con ese dato”.

#HablemosEnOff | @OLanderretche “La idea que esto es una recuperación super rápida y que las cosas van a volver rápidamente a su nivel anterior, no es tan así” pic.twitter.com/6LxbwEytAY — Radio Duna (@RadioDuna) October 1, 2020

“No creo que recuperemos nuestros niveles de actividad económica hasta por lo menos en un par de años. A menos que ocurra un boom raro, no hay que deprimirse”, afirmó.