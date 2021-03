Subsecretario de Patrimonio Cultural y estatua de Baquedano: “El Consejo dijo que se retiraba para restaurarla y volverla a su lugar”

El subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos, Emilio de la Cerda, e refirió a la remoción de la estatua del General Baquedano de Plaza Italia para ser restaurado.

subsecretario y retiro de estatua de General Baquedano "El Consejo de Monumentos tiene una estructura equilibrada (…) La decisión del consejo se atiene a lo técnico"

De la Cerda hizo recuerdo a los últimas acciones que hicieron que la estatua se deteriorara aún más: “Hubo dos eventos que no habíamos tenido antes, el incendio del plinto que se rompió y es un granito durísimos, y que con una galletera cortaron las dos patas del caballo y lo dejaron a punto de caer y si se cae, mata gente. El caballo pesa más de 2 toneladas”.

subsecretario "El consejo dijo que se retiraba para restaurarla y volverla en su lugar (…) Hemos trabajado para esta fase con los mayores expertos en esta materia y ellos nos ayudaron a un diagnóstico preciso"

El subsecretario puntualizó en que “el consejo no está hablando de un traslado, la estatua queda ahí y también del plinto que no se puede mover y el soldado desconocido”.

Sobre la restauración comentó que “hay que sacarle todas las capas de pintura. La estatua está construida por placas, porque no existía la soldadura en esa época y la manera en que la volvamos a anclar no está decidida”. Agregando que se quiere realizar de una manera más fortalecida, porque las patas son huecas “esa decisión supondría desarmar la escultura por dentro y podría ser harto tiempo, cerca de 8 meses, pero no está decidido como se hará. Rebeca Matte duró 8 meses, pero estamos estudiando eso ahora”.

subsecretario y estatua de General Baquedano "Ahora está en Cerrillos en dependencias del ministerio de Cultura (…) Y está con protección especial, donde lo pusiéramos iba a estar con protección especial"

subsecretario "El consejo acordó poder recuperar el plinto que está muy dañado y estamos viendo como habilitar una instalación de faenas para poder trabajar"

subsecretario y destino de la estatua "Baquedano volvería a ese lugar, pero hay otros proyectos que han estado andando hace tiempo y si una propuesta como esa avanzara, eventualmente el monumento se podría mover en torno a ese proyecto"