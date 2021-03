Ministro Bellolio y sus dichos sobre “chantaje inaceptable” : “Jamás me referí a la presidenta del Senado (…) Hay un grupo que más que tratar de ayudar en el manejo de la pandemia, lo que están buscando es cualquier instante para pegarnos entorno a eso”

Tras el consejo de gabinete realizado en La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, exhortó al Congreso a que apruebe la postergación de las elecciones de abril y respondió a los parlamentarios que condicionaron el apoyo al proyecto del Gobierno.

“Lamentamos que desde la oposición haya quienes digan ‘nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si no nos aprueba todo este paquete de medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos. No sacar la calculadora para ver a quién le beneficia y a quién no. Este es el momento para estar completamente unidos entorno a un objetivo común”, sostuvo el secretario de Estado.