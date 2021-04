Javiera Parada: “Estoy trabajando para que ganemos y para que Ignacio Briones sea presidente. No he adscrito a Chile Vamos ni a ningún partido político”

El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, oficializó este domingo la inclusión de Javiera Parada en su equipo programático de cara a la elección de 2021.

El ex ministro de Hacienda publicó un video bajo la consigna “Un futuro para todos”. En él, la gestora cultural y ex militante de Revolución Democrática (RD) comenta que “no se me ocurre alguien más libre que Ignacio para dar esa pelea”.

Comienza un nuevo ciclo político, los desafíos que enfrentamos requieren que imaginemos juntos el futuro. Estoy convencida que @ignaciobriones_ nos convoca a ello. Por eso me he sumado a su campaña, para que podamos construir un nuevo nosotros, #UnFuturoJuntos pic.twitter.com/4e6MXnsMFy — javiera parada (@javiparada) April 18, 2021

Ante esto, en Hablemos en Off, Parada señaló:

#HablemosEnOff @javiparada

“Estoy trabajando para que ganemos y para que @ignaciobriones_ sea presidente. No he adscrito a Chile Vamos ni a ningún partido político”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/lkKE57xRpw — Radio Duna (@RadioDuna) April 20, 2021

#HablemosEnOff @javiparada “Aquí hay nuevas generaciones políticas y las generaciones que nacimos cuando estaba la dictadura no podemos hacernos cargo de lo que hicieron las generaciones anteriores. Tenemos la responsabilidad de construir un futuro distinto” pic.twitter.com/aQ3dyVVBuO — Radio Duna (@RadioDuna) April 20, 2021

#HablemosEnOff @javiparada “Me metí a RD porque creía que era una posibilidad de renovar una izquierda que se había quedado anquilosada. Invertí mucho trabajo en intentar de hacer esto desde la centroizquierda y no fue posible. Por eso acojo esta invitación de @ignaciobriones_ ” pic.twitter.com/SeFghQkOe6 — Radio Duna (@RadioDuna) April 20, 2021