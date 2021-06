Claudio Orrego sobre críticas del PC: “Cada vez que hacemos algo distinto somos traidores. Este es el viejo discurso de los buenos y malos muy parecido al de Pinochet, solo que con otro signo político”

Claudio Orrego se refirió a las elecciones y el análisis del día después:

El Gobernador electo además comentó que esta elección no era una antesala de las presidenciables, aunque la candidata Karina Oliva lo haya querido llevar a ese terreno.

Claudio Orrego comentó sobre los resultados, “vamos a requerir tiempo para hacer análisis, pero si hay una candidatura que fue más transversal, fue la nuestra. La gente sabe lo que yo soy y lo que me pueden exigir es que cumpla con mi palabra”.

#HablemosEnOff @Orrego “Tener un líder en terreno que encabece la lucha contra el narcotráfico y seguridad, aunque no tenga el mandato con las polícias, a una autoridad pública no le van a cerrar la puerta. Va a haber mucha colaboración” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/S2pzZjSxvc

#HablemosEnOff @Orrego y eventual candidatura de su partido DC “Lo descarto (…) Los cargos territoriales me encantan. He dedicado cerca de un año a querer ser el primer gobernador electo de esta región y no hay nada que me cambie de eso”

🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/aaML8R02Qv

— Radio Duna (@RadioDuna) June 14, 2021