Jaime Bellolio y acusación contra Raúl Figueroa: “El querer acusar a un ministro porque los niños y adolescentes puedan volver presencialmente a clases, significa el desprecio total por la educación presencial”

En Hablemos en Off, el ministro vocero de Gobierno, analizó la posible extensión del IFE, el proyecto de indulto contra los presos del estallido, el fallido operativo en Temucuicui y la acusación contra el titular del Ministerio de Educación, Raúl Figueroa.

#HablemosEnOff @jaimebellolio “El hecho de extender o no el IFE va en un carril distinto del cuatro retiro (…) La extensión del IFE depende de la evolución de la pandemia y del crecimiento económico, en particular, la recuperación de trabajos perdidos” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/QN2cjUuaYv

#HablemosEnOff @jaimebellolio “Si bien es político, el argumento que se ha ocupado durante todos estos meses para los IFE es que las personas necesitaban esa plata para enfrentar deudas, y el IFE Universal ha sido esa ayuda. Hoy no hay argumentos para un cuarto retiro” pic.twitter.com/h5008mX3Qo

#HablemosEnOff @jaimebellolio y intento de detención de Jorge Huenchullán “Que no quepa duda que vamos a seguir trabajando hasta que se cumpla no solo ese mandato judicial, sino que todas las ordenes. No vamos a renunciar a que se aplique el estado de derecho” pic.twitter.com/gGtXRs3KJm

— Radio Duna (@RadioDuna) August 9, 2021