Juan Francisco Galli y rechazo de Contraloría a decreto de apoyo de FF.AA a Carabineros: “La principal amenaza para el país es el crimen organizado (…) Están afuera y adentro, por tanto todo el Estado debería ponerse a disposición para hacer frente a estas situaciones”

El subsecretario de Interior se refirió al trabajo que han realizado las FF.AA en conjunto con Carabineros en la macrozona Sur, la pandemia y en distintas partes del Norte del país para resguardar la frontera.

En #HablemosEnOff conversamos con el Subsecretario del Interior @GalliJF a raíz de los viernes en Plaza Italia “El derecho de reunión no se puede prevenir (…) la interrupción del tránsito no necesariamente implica detención y por ende no la intervención de Carabineros” pic.twitter.com/H2n5qkwxvk

