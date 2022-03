Raphael Bergoeing y participación laboral femenina: “Si nos comparamos con América Latina, estamos mal, y lo hemos estado históricamente”

En Hablemos en Off, el economista Raphael Bergoeing se refirió a la participación laboral femenina y la necesidad de avanzar en la sala cuna universal.

#HablemosEnOff @RBergoeingV “Si tu separas a las mujeres que tienen hijos y las que no, en los 90 las que no tenía hijos tenía una alta participación laboral. Me da rabia que la sala cuna universal todavía siga en el Congreso” https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/8dc0rbEYO9

— Radio Duna (@RadioDuna) March 10, 2022