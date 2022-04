Agustín Squella y dichos de Gaspar Domínguez: “Él incurre en un mal entendido, yo le dije que me estaba conformando con que la Constitución pudiera tener un 5. Pero que yo no creía que lo que llevábamos hecho era bueno”

En Hablemos en Off, el constituyente Agustín Squella se refirió al trabajo del órgano y los dichos del vicepresidente de la mesa directiva Gaspar Domínguez.

#HablemosEnOff | @gdominguez_ : “Con lo que está en el texto vamos en una dirección correcta (…) Hablé con @SquellaAgustin y me dijo que después de todo está quedando buena, me tranquilizó que dijera eso, pero hay que esperar” pic.twitter.com/77QgPoOCUc

#HablemosEnOff @SquellaAgustin y dichos de @gdominguez_ “El incurre en un mal entendido, lo que yo le dije es que aspiraba a una Constitución no de nota 7 o 6, que me estaba conformando con que pudiera tener un 5. Pero que yo no creía que lo que llevábamos hecho era bueno” pic.twitter.com/b4crOhzJcr

— Radio Duna (@RadioDuna) April 20, 2022