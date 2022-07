Carolina Tohá: “Tengo una serie de observaciones del texto constitucional, pero voy votar Apruebo decididamente. Votar Apruebo no quiere decir que no quieras cambios”

En Hablemos en Off, Carolina Tohá, ex ministra y ex alcaldesa de Santiago, se refirió al escenario del Plebiscito y la postura que debe tener el gobierno ante cualquier de los resultados.

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “La confusión es en todo sector dela centroizquierda en cuanto a qué es lo importante y fundamental que se juega en el proceso constitucional y qué son batallas que se podrán dar en otro momentos”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/ZdJmg1GuRt — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “El futuro está abierto y vamos hacer lo que tengamos que hacer en cualquier escenario. Lo yo tengo muy claro es que es más propicio el escenario del Apruebo” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/X8FlZ0VJDQ — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “Si gana el Apruebo hay condiciones en el Congreso para que se corrija lo que se debe corregir. Si gana el Rechazo hay que hacer todo de nuevo y nadie nos dice que el texto va a quedar mejor”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/lDJWMfviQQ — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “El presidente Lagos no ha dicho su voto, la intervención que hizo tenía que ver con forzar y hacer escuchar que las fuerzas políticas tienen que mejorar su oferta. Estamos haciendo una lucha de fantasmas para los dos lados” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/bdEbjFqKG1 — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “Yo que soy una persona que tiene una serie de observaciones del texto constitucional, voy votar Apruebo decididamente. Votar Apruebo no quiere decir que no quieras cambios”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/uxz4GsFvC1 — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “No he pensando ser no vocera del Apruebo ni tener un cargo en el gobierno. Si se llega a tener esa conversación ahí se verá” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/gC6PC8Ovq4 — Radio Duna (@RadioDuna) July 22, 2022