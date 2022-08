Ya no se trata de Matías del Río, se trata de algo más grave

Ethel Pliscoff, presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, habló en el programa “La voz que los que sobran”, que conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Hassan Akram, sobre Matías del Río, criticándolo fuertemente diciendo: “Están acusando a Televisión Nacional de tener sesgo político y (a Matías Del Río) lo defiende solo un sector político, ni siquiera los y las periodistas, ni siquiera sus colegas”.

Agregando, “todos hemos visto, durante un par de años, que Matías del Río, como periodista, tiene fallas éticas graves”,

Matías del Río “pretende ser cientista político, analista, o sea, dar su opinión, perfecto, bienvenido sea, pero los periodistas no estamos para dar las opiniones nuestras en las preguntas”, finalizó.

Al respecto, en Hablemos en Off, Consuelo Saavedra dijo: “No sé si no tendrá redes sociales, no lee El Mercurio, pero podría leer las cartas que vienen hoy por ejemplo de Abraham Santibáñez, su colega en el Colegio de Periodistas; Santiago Pavlovic que hace una defensa del profesionalismo de Matías, ademas de cuestionar la autonomía de Televisión Nacional y el comportamiento del directorio”.

Saavedra agregó: “Poner en cuestión la calidad del trabajo profesional, me parece que es cruzar una linea y más viniendo del colegio de periodistas. Por algo quizá no hay demasiados periodistas colegiados”.

Por primera vez del Río entró en la conversación con respecto al Colegio de periodistas expresando: “Me da para pensar que está abandonado el Colegio de periodistas y los gremios en la sociedad civil. Hay algunos que funcionan con espacios de debate y discusión como el de ingenieros y abogados”.

A lo que Saavedra comentó: ” Te van a argumentar que es porque perdieron la tuición ética. Está completamente capturado por partidos políticos, muchos militan y están en organismos públicos, que está bien, es un área de las comunicaciones, pero que no se llene la boca con ecuanimidad, profesionalismo, puntos de vista, por favor. Me enojé”.

Del Río agregó lo que para él, es el tema de fondo: “Lo que se instaló es una interesante discusión sobre los medios, los medios públicos, la libertad de expresión, la importancia de la libertad de expresión en democracia. Esto pasó por mí y con pudor me refiero, pero lo interesante es el debate que se dio como fenómeno de discusión y no es en el Colegio de Periodistas es un síntoma de un problema que no estemos ahí discutiendo”.