Jorge Navarrete: “Suponer que tras el paupérrimo desempeño de la CC, eso significa que nuestro Congreso ha ganado la confianza ciudadana, eso sí que tiene signo de interrogación”

En Hablemos en Off, conversamos con Jorge Navarrete, abogado y ex militante de la DC, analizó el resultado del plebiscito, los costos para el gobierno de Gabriel Boric y el futuro del proceso constituyente.

#HablemosEnOff Jorge Navarrete: “Yo voté Apruebo y lo hice porque me parecía muy importante que la primera constitución democrática no fracasara y creo que era un fracaso no solo que ganara el Rechazo sino que el Apruebo ganara por resultado estrecho” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/77QQ7OlY7Q

— Radio Duna (@RadioDuna) September 23, 2022