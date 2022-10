Daniel Johnson: “Estamos en una sensación de mayor temor, no vinculada con más delitos, pero sí con un mayor daño por delitos de mayor violencia”

El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson comentó sobre el índice de delitos, la percepción de temor y específicamente habló de los robos de automóviles.

“Hoy no es solo de una percepción de posibilidad de delito, si no de lo que me puede pasar en el delito y eso eleva el temor (…) La interacción entre la víctima y el victimario hace que el delito sea mucho más violento en la víctima y su entorno”

#HablemosEnOff @Danieljohnsonr “El año pasado, más del 90% había hecho una acción para no ser víctima de delitos: Dejar de ir a ciertos lugares, no salir a ciertas horas, etc. (…) Cuando se mide la calidad urbana en áreas verdes, no sirve si ese lugar lo percibo como inseguro” pic.twitter.com/oj2vS2QVem

