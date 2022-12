Osvaldo Andrade: “Lo de los retiros fue una mariconada sin nombre a los trabajadores”

En Hablemos en Off, Osvaldo Andrade, ex ministro y ex presidente del PS, se refirió, entre otros temas, a lo que fue el triunfo del Rechazo, los efectos de los retiros y los desafíos del gobierno de Gabriel Boric.

#HablemosEnOff @OsvaldoAndradeL “Hubo una borrachera de pensar que había una situación revolucionara. Eso fue una embriaguez colectiva y los resultados están a la vista” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/hERxrhWttN — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022

#HablemosEnOff @OsvaldoAndradeL y proceso constituyente: “Siempre creí que e Rechazo podía ganar, pero jamás pensé que sería en esa envergadura”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/qcdrDa4sNt — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022

#HablemosEnOff @OsvaldoAndradeL y nuevo proceso constituyente: “Quedarnos con la Constitución del 80 sería muy malo. Mi impresión es que el ambiente de acuerdo está muy difuso” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/TFPFq1fAH2 — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022