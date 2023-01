Felipe Guevara por irregularidades en Vitacura: “Hay cuatro o cinco instituciones que tienen el deber de fiscalizar y parece raro que en todos estos años no hayan dicho nada. Yo no estoy exculpando al alcalde Torrealba de nada”

En Hablemos en Off, el ex alcalde de Lo Barnechea y ex intendente de la RM, Felipe Guevara, se refirió a la investigación por desvíos de plata en la comuna de Vitacura durante la administración de Raúl Torrealba, en el que ha sido apuntado como el autor del mecanismo para cometer este delito.

#HablemosEnOff Felipe Guevara por investigación contra Raúl Torrealba: “Hay que separar la paja del trigo, hay personas que se han declarado culpables y han reconocidos ciertos delitos y otras que están siendo investigadas y no han dado su versión (…) Tengo muchas dudas” pic.twitter.com/0v6L0Zp082 — Radio Duna (@RadioDuna) January 23, 2023

#HablemosEnOff Felipe Guevara “Hay cuatro o cinco instituciones que tienen el deber de fiscalizar y parece raro que en todos estos años no hayan dicho nada. Yo no estoy exculpando al alcalde Torrealba de nada” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/IfYM5PIi4Y — Radio Duna (@RadioDuna) January 23, 2023