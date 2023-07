Gerardo Varela y acusación contra Marco Antonio Ávila: “Ser mal ministro no viola la Constitución, es ser mal ministro solamente”

Este martes está programada la sesión en donde la comisión revisora votará el informe -de carácter no vinculante- de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Luego, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados deberá aprobar o rechazar el libelo el miércoles.

Sobre esto, en Hablemos en Off, Gerardo Varela, ex ministro de Educación, sostuvo que “ser mal ministro no viola la Constitución, es ser mal ministro solamente”.

#HablemosEnOff Gerardo Varela: “Es muy mala idea el abuso de acusaciones constitucionales particularmente contra la ministro de Educación. Esto lo partió con la derecha con Yasna Provoste y la debiera terminar la derecha” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/w2UdYQMzk4 — Radio Duna (@RadioDuna) July 11, 2023

#HablemosEnOff Gerardo Varela: ” “No considero que la gestión de Ávila haya sido una buena gestión educativa, ha llevado adelante la agenda por la que los chilenos votaron . Me parece que no corresponde acusarlo constitucionalmente” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/589akOfArE — Radio Duna (@RadioDuna) July 11, 2023