Andrés Tagle: “Tenemos un 1.100.000 de personas menos que han consultado su rut en la página del Servel respecto al proceso anterior”

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, se refirió a las expectativas de participación para el plebiscito constitucional de este domingo y las posibles reformas al sistema electoral.

#HablemosEnOff | Andrés Tagle: “Que los mall habran el domingo no debiera afectar la votación. No nos gusta que el elector no pueda hacer otras actividades, después de votar”

— Radio Duna (@RadioDuna) December 11, 2023