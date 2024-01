Max Colodro sobre formalización del general Yáñez: “Desde el punto de vista político, tener a la persona encargada de la policía formalizado por eventuales responsabilidades en materias de DD.HH., lo veo insostenible y creo que se le va a armar al gobierno una tensión interna”

El analista político y académico UAI se refirió a la situación actual del gobierno además del escenario en seguridad, la formalización del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, la crisis en seguridad, reforma previsional y las platas no rendidas en los Juegos Panamericanos, entre otras cosas.

Lo del generalYáñez es algo que tiene un curso fijado hace un tiempo y no veo un fenómeno político detrás de eso (…) No veo hasta ahora una reactivación de un fenómeno político que ha ido perdiendo legitimidad hace ya, bastante tiempo

Agregando que “el gobierno tiene un plazo largo para llegar a la fecha de formalización y va a tener que tomar una decisión. La paradoja es que es un gobierno que impulsó y que apoyó y tuvo una campaña muy dura contra el rol de carabineros en el contexto de estallido social, ahora se tiene que hacerse cargo de esa actitud tan dura con carabineros, teniendo que resolver y hacerse cargo de un problema que va a complicar mucho al gobierno en una área compleja, que es seguridad”.

Me parece desatinado y sin ninguna lógica plantear que no se puede ser judío y de izquierda, la evidencia histórica no resiste análisis. Lo que me cuesta entender cuál es la lógica del alcalde Jade. No sé qué pretende, es algo bien atípico que hayan…

