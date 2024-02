Manuel Monsalve tras secuestro de Ronald Ojeda y cuestionamientos a acuerdo con Venezuela, afirma que “el convenio no está activo”

El Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, a una semana del rapto y afirmó tajantemente que el convenio que se ha criticado que se firmó con Venezuela, aún no está activo, acusando que “se podrán hacer muchas críticas al gobierno y son legítimas, pero inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos me parece un insulto desproporcionado”.

#HablemosEnOff @DrManuelMonsalv “Venezuela todavía no firma el decreto, por lo tanto el convenio no está activo. Se han hecho una serie de acusaciones cuando el convenio aún no está activo (…) No ha habido intercambio de información entre contrapartes. Por lo tanto todos los… pic.twitter.com/j9NPJA7KQe

